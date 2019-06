Si licenzia e vive in strada: clochard trovato morto a Cesena

CESENA. La sua storia i residenti della zona di San Bartolo la conoscono tutti. Si tratta di un 60enne che anni fa ha deciso di licenziarsi dall'Agenzia del Registro di Cesena per vivere in strada. Un clochard irascibile e poco socievole.

Sulle cui cause di morte ora sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

L'allarme è scattato attorno alle 21 all'angolo tra via Piave e via Gaspare Finali. A lanciarlo un residente del quartiere che ha intuito che l'uomo non si stava muovendo da ormai troppo tempo sotto ai portici di Cesena Anni '90. Il 118 ha tentato inutilmente di rianimarlo.

Ulteriori dettagli nell'edizione cesenate del Correre Romagna in edicola giovedì 27 giugno.