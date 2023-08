Sì del Consiglio comunale: gli hotel di Rimini potranno diventare alloggi per stagionali e studenti

Gli alberghi dismessi potranno essere utilizzati in via temporanea come residenza collettive per studenti universitari, lavoratori stagionali e dipendenti del settore sanitario. L’iniziativa approvata ieri sera dal Consiglio Comunale di Rimini “è una parte del grande piano di riqualificazione alberghiera di questa Amministrazione – scrive il sindaco Jamil Sadegholvaad – che al tempo stesso prova a dare una risposta in tema di politiche abitative, in particolare per alcune categorie che faticano di più a trovare alloggi. Lavoriamo per il presente e per il futuro di Rimini”.

In questi mesi – osserva il primo cittadino – “stiamo avviando un lavoro, molto articolato e di ampio respiro, che vuole stimolare la rigenerazione delle strutture alberghiere dismesse e in generale promuovere la riqualificazione complessiva del nostro prodotto ricettivo. E’ senz’ombra di dubbio una delle sfide più complesse di questo mandato, ma è solo investendo sull’innovazione che possiamo aumentare l’attrattività della città dodici mesi all’anno e continuare a far crescere la nostra economia turistica”.