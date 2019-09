Sgarbi promuove il sindaco di Rimini ministro: "Gnassi è meglio di me"

RIMINI. Non è la prima volta che qualcuno indica il sindaco Andrea Gnassi come il ministro al Turismo ideale. Lo aveva già “nominato” il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti. Questa volta è stato il turno di Vittorio Sgarbi. L’incoronazione è avvenuta ieri sera nella Vecchia pescheria, in occasione della cena firmata dagli chef della Brigata del diavolo. Il noto critico d’arte ha detto, commentando il nuovo governo e sottolineando che sarebbe stata necessaria discontinuità: "Se non premier, ministro del turismo avrei chiamato Gnassi, raramente ho trovato dei sindaci più bravi di me, e lui lo è".

