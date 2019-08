Sesto Imolese, spruzza spray al cane del vicino perché gli abbaia

IMOLA. Il cane del vicino al suo passaggio abbaiava sempre. E per questa ragione, infastidito dall’atteggiamento dell’animale, avrebbe deciso di punirlo spruzzandogli sul muso uno spray repellente per animali. Il gesto è costato una denuncia per maltrattamento di animali a un 41enne rumeno residente a Sesto Imolese. L'uomo è stato identificato dai carabinieri di Imola dopo che il proprietario del cane (un esemplare di bovaro dell'Appenzell, una razza di bovaro svizzero) ha esaminato i filmati della videosorveglianza del proprio giardino; le telecamere avevano infatti ripreso la scena dell’uomo che spruzzava lo spray attraverso il cancello. L'animale, che dopo essere stato centrato dallo spruzzo si è allontanato dal recinto accusando solo un fastidio momentaneo, non ha avuto fortunatamente bisogno di essere curato da un veterinario.

