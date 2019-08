Sesso orale con una lucciola mentre guida una Porsche Multato a Rimini

RIMINI. Tra i dieci clienti multati perché sorpresi in compagnia di una lucciola nella zona vietata dall’ordinanza comunale ce n’è uno che, al volante di una “Porsche” in marcia, in cambio di un modico sovrapprezzo rispetto alla tariffa standard, si faceva praticare del sesso orale con la vettura in movimento. I vigili raccontano che l’espressione del suo volto è cambiata di fronte alla paletta dell’alt.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola

