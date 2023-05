“Sergio, Sergio”: cori da stadio dei bambini per Mattarella a Forlì: “L’Italia non vi lascia soli” VIDEO GALLERY

Il calore di Forlì per l’arrivo di Sergio Mattarella in Piazza Saffi, con centinaia di bambini a salutare il Presidente della Repubblica con cori da stadio: “Sergio, Sergio”!. Il Capo dello Stato ha stretto decine di mani con la consueta disponibilità e cortesia, accompagnato dal sindaco Gian Luca Zattini e dal Presidente della Provincia Enzo Lattuca. “Questa piazza ha sempre rappresentato il luogo della rinascita”, ha detto il sindaco Zattini salutando Mattarella.

I bambini in piazza hanno cantato in coro “Romagna mia”, la canzone simbolo della nostra terra diventata la colonna sonora della voglia di ripartire.

“L’Italia non vi lascia soli”

Mattarella ha dispensato parole di conforto in un momento di grande difficoltà per tutto il territorio romagnolo: “Questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto tante ferite nel territorio. Servono coraggio e decisione per ripartire. L’Italia non vi lascia soli“.

Un clima di grande affetto circonda il Presidente della Repubblica: “La sua presenza è una carezza al cuore”, recita lo striscione creato dagli studenti del “Marconi”. Per Mattarella anche un breve saluto e un ringraziamento ai rappresentanti di Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco.

Per Mattarella anche un saluto al vescovo Livio Corazza e ai bambini e ragazzi delle scuole colpite dall’alluvione e chiuse ormai da più di 10 giorni. È seguita poi una stretta di mano con i cinque coordinatori dei quartieri che, con la loro forza di volontà, hanno coordinato sul posto la macchina dei soccorsi e degli aiuti. “Ho visto tante ferite – ribadisce il presidente – ora con coraggio e decisione è il tempo della ripresa e del rilancio. Serviranno interventi veloci, questo è un territorio importante per l’economia e la storia dell’Italia. Appoggiarvi e non lasciarvi soli è un’esigenza nazionale. Complimenti per la vostra resistenza”.

L’omaggio di Coldiretti

Coldiretti ha fatto omaggio al Presidente di un cesto con i prodotti dell’agricoltura romagnola salvati dall’alluvione, dall’insalata all’aglio, dai ravanelli ai carciofi, dai cetrioli agli asparagi è stato consegnato dagli agricoltori della Coldiretti in Piazza Saffi a Forli al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha dimostrato di gradire assaggiando una fava 100% romagnola.