Sergio Mattarella al Teatro Galli di Rimini ad agosto con il maestro Muti

RIMINI. Il 5 dicembre aveva cancellato l’incontro con il Teatro Galli. La tragedia di Corinaldo aveva giustamente sovvertito l’ordine delle priorità. Sergio Mattarella, però, aveva promesso di recuperare appena possibile.



Detto, fatto. L’occasione è rappresentata dall’evento del 3 agosto, quando sul palco del gioiello polettiano salirà il maestro Riccardo Muti. Manca ancora l’ufficialità, ma la presenza del Presidente della Repubblica, viene definita dal Comune «più che un’ipotesi solida».

Il 3 agosto la Sagra musicale malatestiana festeggia la sua 70ª edizione aprendo ancora una volta le porte alle grandi orchestre sinfoniche.

E sarà Riccardo Muti a inaugurare una caldissima estate di musica. Al Teatro Galli, Muti proporrà una selezione in forma di concerto tratta da “Le nozze di Figaro”, il capolavoro mozartiano traguardo di un lungo e intenso lavoro di preparazione del maestro con i giovani artisti selezionati per la sua Opera Academy. Sul palco riminese il 3 agosto dirigerà l’Orchestra Giovanile Cherubini.

In dicembre il presidente Mattarella, in segno di lutto per la tragedia di Corinaldo, annullò la partecipazione prevista alla prima del “Simon Boccanegra” al Galli. Lo annunciò il sindaco Andrea Gnassi: «La decisione del Presidente è dovuta all’immane tragedia accaduta a Corinaldo.

La Città di Rimini si unisce al dolore delle famiglie, delle vittime dell’Italia intera e al nostro Presidente della Repubblica per questi fatti drammatici, davanti ai quali ogni altro impegno deve obbligatoriamente essere messo in second’ordine. Nel dolore immenso di un paese intero, ci onora che il Presidente abbia voluto comunque anticipare che la sua visita al teatro di Rimini è solo rimandata: sarà al Galli in un’altra occasione, quanto prima, durante la stagione operistica e sinfonica». L’occasione adesso è arrivata: 3 agosto, con il maestro Muti sul palco del Galli.