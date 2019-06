Sequestrate a Cesena reti e gabbie per uccelli: maxi multe

CESENA. Maxi sequestro a Ponte Pietra di Cesena da parte delle Guardie Zoofile Enpa, della provincia. Intervenuti per un controllo inerente un uccello appartenente alla fauna selvatica detenuto in una voliera (cosa di per sé vietata) i volontari durante il controllo hanno trovato anche numerose trappole utilizzate normalmente per l'uccellagione. In particolare sono state sequestrate 9 reti di varie misure, 6 gabbie trappola, 2 trappole a scatto e 6 tagliole.

Il materiale è stato sequestrato, così come il merlo ingabbiato indebitamente. Sono state inflitte sanzioni per oltre 1500 euro. A ciò si aggiungerà quanto altro previsto dalla normativa sulla caccia ed eventuali profili penali che potrebbero emergere nel proseguito delle indagini. "Questo sequestro - spiega il capo nucleo Leonardo Poli - è stato preceduto da un altro, effettuato pochi giorni prima, inerente un cane detenuto per ore nel balcone sotto il sole cocente.

Chiunque desideri fare segnalazioni od avere informazioni sulla normativa vigente può scrivere a: ggzz.meldola@enpa.org ".