Selezione regionale di Miss Italia domani a San Pietro in Vincoli

SAN PIETRO IN VINCOLI. La serata di domani, venerdì 26 luglio, è dedicata alla bellezza al bar pasticceria “Da Fabio” a San Pietro in Vincoli. Alle 21 è infatti in programma una selezione regionale di Miss Italia che vedrà sfilare in passerella numerose ragazze che inseguono il sogno di arrivare alla serata finale del popolare concorso targato Patrizia Mirigliani.

La serata oltre all’attribuzioni di titoli e fasce alle bellezze che sfileranno in passerella, avrà come ospite speciale il pilota ravennate di motociclismo Federico Caricasulo, tra i grandi protagonisti della classe Supersport, che proprio a San Pietro in Vincoli ha molti fan che lo seguono.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: