Scout travolti da un albero a Tredozio: i giovani ricoverati

TREDOZIO. Sono ricoverati all'ospedale "Bufalini" di Cesena i due giovani scout rimasti feriti dal crollo di un albero venerdì pomeriggio a Tredozio. I 15enni sono stati colpiti dalla pianta crollata per il maltempo. Il cancello della parrocchia che li ospita ha attutito il colpo, comunque molto pesante. In particolare per uno dei due bisogna valutare i danni subiti alle gambe. Il secondo ragazzino è ferito più lievemente.

I soccorsi ai giovani feriti