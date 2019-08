CESENA. Grave incidente stradale a Cesena in via Cervese all’altezza del civico 1165 dove nel pomeriggio di oggi si sono scontrate due moto. Tre le persone coinvolte, due rialzatesi poco dopo mentre un terzo giovane è morto. Sul posto, oltre al 118, intervenuto con ambulanze e medicalizzata, si sono portati anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e l’accertamento della dinamica.

