Scontro in scooter, muore un 58enne di Brisighella

In sella alla moto viene colpito da un’auto per poi finire contro un’altra vettura che proveniva dall’altra corsia. Un impatto tremendo quello che poco prima delle 21 è costato la vita a un uomo di 58 anni residente a Brisighella.

Stava percorrendo via Felisio da Faenza verso Lugo, quando, circa all’altezza del Maria Cecilia Hospital, è stato colpito da una Fiat Panda con a bordo un uomo e una donna di Ozzano, che si stava immettendo sulla provinciale da via Madonna di Genova. È stata questa - secondo i primi accertamenti - la dinamica dell’incidente.

L'uomo era in sella a un Kawasaki 650 che nell'impatto è stato sbalzato nell’altra corsia innescando l’inevitabile schianto contro una Citroen C3 che proveniva nell’opposto senso di marcia. Lo scontro non ha lasciato scampo al 58enne. L’utilitaria, condotta da una donna con a bordo un bambino, ha preso fuoco, lasciando giusto il tempo agli occupanti di mettersi in salvo dalle fiamme.