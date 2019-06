Scontro frontale tra due auto a Coriano, tre feriti all'ospedale

RIMINI. Tre persone sono rimaste ferite stamane nell’incidente avvenuto a Vecciano di Coriano dove, poco dopo le 8 in via Parco del Marano, per cause in corso di accertamento una Fiat Punto e una Opel Corsa si sono scontrate. In seguito all’allerta del 118 è stato mobilitato anche l’elicottero decollato da Ravenna. Ad avere la peggio un 34enne trasferito d’urgenza al Bufalini.

Una ragazza di 19 anni, che si trovava in auto con l’uomo, è stata portata all’Infermi così come il 21enne sulla Punto. Per consentire soccorsi e rilievi da parte della Polizia municipale è stata temporaneamente chiusa la strada verso San Marino.