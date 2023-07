Schianto sulla Dismano a Cesena: gravissima 33enne

È finita fuori strada con la sua auto sbattendo contro una grossa pianta che costeggia la carreggiata. Ora è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto due sere fa attorno alle 20.30. Quando S.D., al volante della sua Fiat 500, stava procedendo lungo la via Dismano, percorrendola da Cesena in direzione di Pievesestina. La Polizia locale di Cesena sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per il momento non sembra che ci siano altri veicoli coinvolti nell’impatto. Ciò lascia ipotizzare che l’incidente possa essere accaduto per una causa da ricercarsi tra le ipotesi di un malore, un attimo di distrazione della conducente, qualcosa che l’abbia spaventata costringendola a sterzare (come l’attraversamento di un animale) o un guasto meccanico al veicolo. Ad ora la 33enne non può riferire sull’accaduto agli uomini dell’infortunistica stradale della PL. Per cui di certo c’è soltanto quanto era già visibile ai primissimi soccorritori. All’altezza del civico 413 della strada la vettura ha sbandato finendo per impattare contro uno dei grossi platani che costeggiano la strada. La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza e dall’automedicalizzata del 118. Ed una volta stabilizzata è stata trasportata al pronto soccorso del Bufalini dove nel corso dello svolgimento degli esami le sue condizioni sono andate pian piano aggravandosi. Soprattutto a causa del trauma cranico patito, aggravato anche dalla frattura di tutti e due i femori e da una forte contusione epatica. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione; la prognosi è riservata.