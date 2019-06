Schianto in scooter a Rimini: muore un 42enne

RIMINI. Tragedia in via Maestri del Lavoro, a Rivabella. Un 42enne ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo le 20.30. L'uomo era in sella al suo scooter Yamaha Tmax quando si è scontrato con un'auto, una Fiat 500 X, condotta da una 53enne.

Anche la donna è rimasta ferita, le sue condizioni non sono gravi ed è stata trasportata dal 118 all'ospedale Infermi. Saranno ora gli agenti della polizia municipale che ha effettuato i rilievi a ricostruire la dinamica precisa di quanto accaduto.