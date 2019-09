Sbandieratori, nuovo campione italiano di Faenza - VIDEO

Il faentino del Rione giallo Nicolò Benedetti è il nuovo campione italiano nella specialità del singolo. Benedetti, ai campionati italiani sbandieratori in corso a Faenza, sabato sera ha vinto battendo per un soffio il campione in carica Rampino, altro alfiere Faentino ma del Rione Rosso. Buone prove anche per la Grande squadra e i musici del Rione Nero che hanno chiuso entrambi al secondo posto nelle rispettive specialità.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: