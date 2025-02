Uno spazzino al giorno per i rifiuti abbandonati: a Savignano parte il nuovo servizio

Il servizio sarà incentrato in orario pomeridiano e articolato per quartiere con un addetto e un mezzo con cassone che ogni giorno provvederà alla raccolta di materiali abbandonati, dai sacchi, agli oggetti ai piccoli rifiuti, intervenendo sia su zone segnalate dall’amministrazione comunale e in generale in maniera estesa sul territorio indicato.

Uno spazzino al giorno per eliminare i rifiuti abbandonati. È il nuovo servizio in partenza da lunedì 3 febbraio a Savignano sul Rubicone con l‘obiettivo di dare una risposta immediata ed efficace per il decoro e la pulizia dei quartieri e del centro storico.

Il lunedì la pulizia sarà effettuata nel quartiere Valle Ferrovia, il martedì e il venerdì interesserà il centro cittadino comprendendo la via Castelvecchio e arrivando fino a via La Pira e limitrofe, il mercoledì la zona del quartiere Cesare estesa alla provinciale per Gatteo e in particolare il vecchio tracciato sotto il ponte purtroppo zona di frequenti accumuli, il giovedì le frazioni verso il mare, Fiumicino e Capanni, il sabato il quartiere Rio Salto. Tutti i giorni saranno monitorate le zone circostanti alle casette ecosmarty posizionate in via Mura, via Molino e piazzetta Padre Lello Gasperoni, in centro storico.