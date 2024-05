Trasporto scolastico tra Savignano e Gatteo: la protesta delle mamme per gli orari scomodi

Appello delle famiglie per i trasporti scolastici carenti. «Come manderemo a scuola i nostri figli l’anno prossimo?». Questa è la domanda che sta togliendo il sonno a una quindicina di famiglie di zone periferiche di Savignano che da settembre manderanno i propri figli alle scuole medie di Gatteo, sempre nel territorio dell’Unione del Rubicone.

Quest’anno le famiglie di Savignano che mandano i loro ragazzi alle scuole medie di Gatteo sono solo quattro, ma da settembre aumenteranno a una quindicina. Il motivo è duplice: alcune zone di Savignano come distanza sono quasi più vicine e la scuola di Gatteo, più piccola, partirà con il sabato a casa molto gradito alle famiglie: avrà come orario negli altri giorni dalle 8 alle 14. Fatte le regolari iscrizioni a febbraio è emerso che i trasporti attuali obbligheranno gli alunni savignanesi ad uscire di casa alle 6,30 e ritornarvi alle 14,30. Il trasporto scolastico da e per Gatteo, curato da Start Romagna, era già considerato molto carente, con le famiglie che a turno portavano i figli direttamente a scuola, nonostante abbiamo pagato l’abbonamento intero. Ma dall’anno scolastico in avvio a settembre potrebbe diventare complicato anche il ritorno.

«Già da quest’anno Start Romagna non effettua viaggi con la linea R per la mattina verso Gatteo – lamentano alcune mamme del quartiere Cesare – i nostri figli dovrebbero prendere il bus alle 6,30 in zona Cesare per arrivare alla stazione ferroviaria alle 7 di mattina, scendere e rimanere fermi 20 minuti, poi riprendere il bus e arrivare a scuola 20 minuti prima delle lezioni». Ma il problema grosso sarà da settembre: «L’orario del bus pomeridiano sarà alle 14,20 il che vorrebbe dire che i nostri figli dopo sei ore di scuola sarebbero costretti ad aspettare altri 20 minuti prima che l’autobus arrivi per riportarli a casa. Altre soluzioni sono state chieste ai Comuni di Savignano e di Gatteo, ma ci hanno risposto picche perché i bambini non frequentano la scuola dello stesso Comune di appartenenza. Siamo increduli come due Comuni che fanno parte della stessa Unione Rubicone e Mare non sappiano collaborare tra loro. Siamo andati a bussare da tutti coloro che potevano aiutarci, ma ci siamo sentiti rispondere che non potevano fare nulla. O forse non sono interessati a fornire questo servizio. Abbiamo anche provato a chiedere a ditte private, ma per una quindicina di ragazzi i costi pro capite sono inaffrontabili. L’unica soluzione sarebbe il trasporto da parte di noi stessi. Ma anche questo non è possibile, in quanto tutti lavoriamo e abbiamo degli orari da rispettare. Di sicuro Start Romagna non ci viene incontro».

In una delle tante mail inviate al gestore dei trasporti si scrive: «Ho necessità del servizio di trasporto per mio figlio nel tragitto Savignano/Gatteo andata e ritorno per la scuola media “Pascoli” - recita una della tante mail inviate a Start - La scuola dal prossimo settembre, svolgerà le lezioni in orario 8.00/14.00 dal lunedì al venerdì». Implacabile la risposta: «Le linee Tpl che consentono il collegamento con Savignano rimarranno per l’anno scolastico 2024/25 le medesime e gli orari non possono essere modificati, in quanto servono diverse scuole con esigenze diverse. Si consiglia quindi di far richiesta in Comune per il servizio scuolabus».