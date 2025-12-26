Sogliano al Rubicone: violate le prescrizioni, torna in carcere dopo i domiciliari

Un’occasione sprecata. È questa, in sintesi, la storia del 29enne che nei giorni scorsi è stato prelevato dai carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone e ricondotto in carcere, dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte dalla misura alternativa di cui stava beneficiando.

L’uomo aveva ottenuto lo scorso dicembre una concessione importante: invece di scontare la pena dietro le sbarre, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce gli aveva concesso la detenzione domiciliare presso una comunità situata sulla riviera romagnola. Una misura alternativa che avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di reinserimento e di recupero. Il 29enne doveva scontare una condanna a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa di 412 euro, per un furto commesso nel 2022 in provincia di Lecce.

Tuttavia, quella che doveva essere una seconda possibilità si è trasformata in un fallimento. L’uomo ha infatti violato più volte, in maniera reiterata e comprovata, le prescrizioni a cui era sottoposto. I carabinieri, che monitoravano costantemente il rispetto delle condizioni imposte, hanno tempestivamente segnalato ogni irregolarità al Magistrato di Sorveglianza di Bologna, documentando con precisione le violazioni commesse.

Di fronte a queste ripetute infrazioni, l’Ufficio di Sorveglianza non ha potuto fare altro che intervenire con rigore: il beneficio della detenzione domiciliare è stato revocato e al suo posto è stata disposta la detenzione in carcere. L’ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri di Sogliano al Rubicone.

Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì, dove ora dovrà scontare il resto della pena in regime di detenzione carceraria, senza più godere di alcuna misura alternativa. Una vicenda che dimostra ancora una volta come il mancato rispetto delle regole imposte dalla giustizia porti inevitabilmente a conseguenze più severe, vanificando le opportunità concesse.Claude è un’AI e può commettere errori. Verifica le risposte.