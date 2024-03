Savignano, via Rubicone destra riapre sabato 9 marzo

Da sabato 9 marzo sarà ripristinata la viabilità su via Rubicone destra, nel tratto tra via Monte Sole e via Bastia, finora inagibile a causa di una frana provocata dall’alluvione del maggio 2023, che ha generato il cedimento di una porzione consistente della sede stradale. Il transito nel tratto interessato sarà aperto a senso unico in direzione mare-monte. Sarà inoltre ripristinata la viabilità in doppio senso in via Rubicone destra, in corrispondenza dell’abitato di Fiumicino.

Dopo l’alluvione

A causa dell’alluvione il fiume Rubicone ha subìto una serie di dissesti idrogeologici con frane arginali diffuse fino a Savignano Mare, particolarmente gravi in via Rubicone Destra nel tratto a circa 130 metri a valle dell’incrocio con via Monte Sole dove la sede stradale era completamente franata. Il ripristino è avvenuto a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile con la realizzazione di un’opera in cemento armato e la posa di massi ciclopici. Questo intervento aveva richiesto la chiusura totale al transito nel tratto sopra indicato, con disagi per il collegamento con i quartieri di Fiumicino, Capanni ed il mare.

Le opere di completamento

Con i fondi commissariali, sono state progettate anche le opere di completamento degli interventi su via Rubicone destra e sinistra, in prossimità di Fiumicino, sul ponte in via Melozzo da Forlì – che rimane chiusa al traffico pedonale e veicolare – su via Colombarazzo e su via Guadello Ribano oltre ad altri interventi diffusi.

“Limitare i disagi”

“Con questo intervento vogliamo limitare i disagi che i residenti di Fiumicino e Capanni hanno affrontato – affermano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara -. Per quanto il nostro fiume abbia saputo contenere la forza dell’acqua durante l’alluvione, i danni ci sono stati e il lavoro per sistemarli è stato imponente. Su Savignano sono stati investiti 4 milioni di euro”.