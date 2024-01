Savignano, via da riaprire a tutti ma divieti ancora lì dopo tre mesi: malumori, l’assessora chiede di pazientare per pochi giorni

Via Selbelle III, dopo oltre tre mesi dalla riunione con i cittadini che ne chiedevano la riapertura, è ancora chiusa se si deve prestare fede alla segnaletica. E così rimonta la protesta per i divieti di transito ai non residenti, dopo che l’amministrazione comunale aveva assicurato che sarebbero stati rimossi in poco tempo. Ma l’assessora promette che è solo questione di pochi giorni.

Le proteste

L’estate scorsa si è deciso di permettere ai soli residenti i il passaggio in questa strada a monte di Savignano e molti automobilisti si erano arrabbiati, perché erano abituati a percorrerla per bypassare la città. Fecero notare che era stata da poco asfaltata e chiesero di riaprirla alla circolazione per tutti quanti. L’amministrazione comunale rispose che si trattava di una scelta fatta solo per tre mesi, e in via sperimentale.

Il fatto che l’accesso sia stato riservato solo ai pochi residenti e ai mezzi autorizzati costringe tutti gli altri veicoli a scendere a valle, sulla già trafficata via Emilia oppure in pieno centro a Savignano. E questo vale anche quando la destinazione è Santarcangelo o il Riminese, che possono essere raggiunti molto più comodamente passando da via Slbelle III. Durante l’assemblea pubblica in una stracolma sala Allende, che si tenne il 23 ottobre scorso, su iniziativa della Consulta di quartiere Castelvecchio-Rio Salto, l’amministrazione si impegnò a riaprire la via, accompagnando a questo dietrodront l’introduzione di dispositivi per limitare la velocità. Il numero medio giornaliero di veicoli rilevato allora era di 2.420, ma era stata rilevata «una preoccupante velocità, nonostante il limite dei 30 km/h. Ben l’89% non lo rispettava», e c’era qualcuno che correva «fino a 81 km/h». Quindi si annunciarono «restringimenti e lampeggianti», che avrebbero dovuto limitare la pericolosità. Con l’assicurazione che, in attesa dei lavori, non sarebbero stati fatti né controlli, né multe.

Divieti ancora lì

I cartelli di divieto non sono però stati ancora rimossa. Così è sorto il dubbio che quanto raccontato in assemblea sia stato un malinteso. Anzi, sui social c’è chi accusa cl’amministrazione di avere orchestrato tutto solo per placare la protesta.

«Inizialmente era stato detto che era provvisorio - ha postato in rete un cittadino - ma poi all’assemblea comunale, visto l’enorme incomodo creato a diversi cittadini, era stato deciso di toglierlo immediatamente. In realtà, sono tutte bugie per potere privilegiare quei pochi amici dell’amministrazione residenti in quella via, evidentemente molto più importanti di un quartiere intero. Scuse per poter arrivare alle elezioni comunali e passare poi la palla a chi verrà».

Altri riflettono invece sulla promessa di cartelli sì, ma multe no: «Sembra assurdo lasciare un cartello e poi dire che si può passare. Dovesse capitare un incidente, la voglio vedere l’assicurazione che paga in una situazione di quel tipo».

L’assessora chiarisce

L’assessora Natascia Bertozzi prova a gettare acqua sul fuoco: «Dobbiamo solo mettere in atto le decisioni concordate. L’unico problema è il tempo. Nei mesi scorsi non è stato possibile lavorare. Ma in settimana verranno attuate le prime modifiche».