Savignano, via al corso di sommelier di primo livello

Al via da lunedì 24 febbraio il corso di sommelier di primo livello organizzato da Ais Romagna (Associazione Italiana sommelier), per la prima volta a Savignano sul Rubicone. Quindici lezioni per una immersione sul mondo del vino che saranno ospitate nel Centro sociale Secondo Casadei (Piazza Giovanni XXIII).

Il corso di primo livello è dedicato a coloro che sono interessati, per passione o per lavoro, a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier. Professione che per la sua versatilità offre sempre più occasioni professionali, sia nell’ambito della ristorazione, che della distribuzione che del marketing. Le lezioni approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati, così come la visita in un’azienda vitivinicola a fine corso.

“Siamo molto orgogliosi di poter accogliere per la prima volta a Savignano il corso di Ais Romagna – afferma la vicesindaca Stefania Morara -. Un’occasione per conoscere e approfondire le eccellenze del nostro territorio, il nostro centro storico e le realtà locali. Il centro sociale Secondo Casadei è uno dei luoghi di socialità di Savignano e quindi il posto giusto per ospitare queste giornate. Il buon vino è davvero la cifra della romagnolità e delle nostre terre. Il saper fare un buon vino è cultura. Parlare di vino è parlare di noi. Buon lavoro ad Ais e ai corsisti”.

Diretto da Adolfo Treggiari, presidente di Ais Romagna, il piano formativo prevede 15 lezioni con inizio dalle 20.30, tutti i lunedì.