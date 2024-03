Savignano, via ai lavori in viale della Libertà

Mercoledì 20 marzo a Savignano iniziano nuovi lavori in viale della Libertà. Dopo l’intervento che nella scorsa primavera aveva visto la manutenzione straordinaria del tratto tra il Piazzale Montanari fino all’incrocio con via De Lubelza e, a seguire, la bonifica delle reti del tratto di via della Pace, da Corso Perticari a viale della Libertà, il 2024 vedrà il completamento di un corposo progetto che interessa una delle principali arterie cittadine.

La riqualificazione riguarderà il tratto compreso tra l’anello di via Alberazzo – a sua volta recentemente riqualificato - e via De Lubelza, con la peculiarità dell’inserimento di percorsi di mobilità dolce. Il tratto da via Eugenio Chiesa a via Trebbi sarà realizzato in continuità con i percorsi dell’anello di via Alberazzo, compreso anche l’innesto di viale della Libertà dalla via Emilia che diventerà la porta est della città. Lungo il tratto interessato saranno creati parcheggi in linea, aumentate le aiuole e realizzata una pista ciclopedonale.

Per entrare ancora più nel dettaglio, sul lato sud sorgerà un percorso ciclo-pedonale a doppio senso di circolazione e sul lato nord un percorso pedonale, mentre sarà mantenuta la presenza del filare arboreo, sostituendo i pini con un doppio filare di tigli, specie più idonea grazie al sistema radicale più profondo e non interferente con le proprietà private. I filari avranno anche un ruolo di separazione dei flussi di traffico e saranno intercalati, sul lato sud, da aiuole e da spazi per la sosta delle auto, paralleli alla carreggiata stradale. Tra i due filari sarà collocata la carreggiata stradale a doppio senso di marcia e la banchina sul lato nord. L’ampia area verde di circa 450 metri quadrati in intersezione fra via Emilia e viale della Libertà diverrà una vera e propria porta della città.

L’investimento complessivo è di 750 mila euro.

In concomitanza con l’inizio dei lavori, da mercoledì 20 marzo il tratto interessato sarà percorribile a senso unico di marcia, direzione Rimini-Cesena. La fine lavori è prevista per ottobre 2024.

L’intervento è stato presentato alla città lo scorso 4 gennaio nel corso di un partecipato incontro pubblico svoltosi alla Sala Allende cui erano presenti il sindaco Filippo Giovannini l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara e i progettisti de La primastanza.

“La riqualificazione urbana di questa area – hanno detto il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara - era un intervento da tempo atteso che si è reso ancora più necessario dopo la riqualificazione della viabilità tramite l’anello di via Alberazzo e la manutenzione del tratto di viale della Libertà da via della Pace a via Togliatti. L’idea è quella rigenerare l’area, con un progetto rispettoso dell’ambiente. Sotto questo aspetto sarà protagonista la viabilità ciclabile e pedonale”.