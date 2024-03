Savignano, tutto esaurito per la visita alla Casadei Sonora

Una iniziativa che parte nel segno del tutto esaurito. Inizia infatti con un “sold out” la Savignano Metro per metro edizione 2024.

Domani, domenica 17 marzo, iniziano i viaggi domenicali alla scoperta delle bellezze storico-artistiche di Savignano sul Rubicone. Prima tappa alla Casadei Sonora Edizioni Musicali, preceduta da una passeggiata con ritrovo alle 15.15 nel piazzale del Seven Sporting Club (viale Della Resistenza 31). Alle 16 è previsto l’arrivo per una visita guidata nel mondo della tradizione musicale romagnola e nel regno di Secondo Casadei che qui aveva il suo studio e la sua residenza. La data ha già registrato il tutto esaurito ma gli appuntamenti continueranno per altre cinque domeniche a cadenza mensile, organizzate sempre con un iniziale percorso a piedi o in bicicletta alla scoperta del territorio, seguite da visite guidate ai siti storici e culturali della città. A condurre le passeggiate la Podistica Seven mentre le visite guidate saranno effettuate da guide specializzate della Cooperativa Koinè e dell’Associazione Agt.

Il progetto, a cura dell’associazione Savignano Eventi, gode del patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. La partecipazione alle visite è gratuita.

I prossimi incontri

I prossimi incontri si svolgeranno domenica 21 aprile, con meta le chiese della Madonna Rossa di San Rocco, domenica 26 maggio, alla ricerca delle testimonianze di Ilario Fioravanti a Savignano, domenica 6 ottobre alla scoperta della Savignano medievale con visita guidata al Castello di Savignano e alla Chiesa di Castelvecchio. Domenica 27 ottobre la metà sarà il Santuario di Fiumicino con sosta, al ritorno, alla Pieve di San Giovanni in Compito. Chiusura domenica 24 novembre con la visita all’Accademia dei Filopatridi.