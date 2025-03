Un triennio di impegno nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e quasi 28mila euro spesi in videosorveglianza, assunzione di personale ad hoc, campagne informative e incontri nelle scuole.

Un bilancio nettamente positivo sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione quello tracciato dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare a conclusione del progetto triennale di Contrasto allo spaccio di stupefacenti (2022-2024), per il quale il Comune di Savignano sul Rubicone ha ricevuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 27.849,99 euro.

Nel dettaglio 20.650 euro sono stati destinati all’assunzione di personale a tempo determinato, 2.681,19 euro sono stati spesi per remunerare il lavoro straordinario a integrazione dell’operato del personale in organico del Corpo di Polizia locale, 2.699, 86 euro per l’attivazione della postazione temporanea (sei mesi) di videosorvegilanza in zona stazione ferroviaria a Savignano sul Rubicone, 1.488 euro sono serviti per eventi e campagne informative rivolti alle scuole del territorio e 330,54 euro sono stati utilizzati per analisi di laboratorio delle sostanze sequestrate in occasione delle azioni di repressione messe in atto.

I numeri dell’attività di repressione e contrasto sono i seguenti: 997 le persone controllate, 17 pubblici esercizi ispezionati, 8 arresti per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, 17 denunce a piede libero per spaccio, 40 segnalazioni per detenzione di droga a uso personale, 27 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate oltre che 3.450 euro ritenuti provento di spaccio.