Savignano, trasforma il garage in abitazione per due affittuari in nero: beccato dalla Polizia Locale

Una denuncia per abuso edilizio e due persone risultate “irregolari” identificate. Questo il risultato del monitoraggio effettuato dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, con il supporto di un equipaggio della polizia locale di Cesena. L’abuso riguarda la trasformazione di un garage in abitazione. Nel locale, situato a Fiumicino, erano alloggiate due persone che pagavano un affitto “in nero”. Oltre alla denuncia per abuso edilizio, la Polizia locale ha sanzionato il proprietario per mancata comunicazione di ospitalità. Gli atti saranno inviati anche alla Guardia di finanza, per l’affitto pagato in nero spiega il responsabile del Corpo di Polizia locale Alessandro Scarpellini. Analoga segnalazione, aggiunge l’assessora alla Sicurezza Roberta Armuzzi, sarà inviata anche all’ufficio Tributi del Comune per la corrispondente evasione rispetto al pagamento della Tpc/Tari.

Due persone irregolari sono state invece intercettati in zona ex Ceisa e accompagnate al posto di fotosegnalamento della polizia locale di Cesena per i relativi adempimenti. I proprietari della struttura stanno chiudendo tutti gli accessi per evitare il ripetersi di occupazione abusiva degli spazi abbandonati.