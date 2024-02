Savignano, torna “Quartieri solidali” in favore della Caritas

Solidarietà e altruismo. Questo è ciò che caratterizza i quartieri di Savignano sul Rubicone che si riuniscono nel progetto “Quartieri Solidali” per dare un sostegno alimentare ai poveri della città.

L’iniziativa “Quartieri solidali”, che gode del patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone, torna per la quarta edizione, a partire da sabato 2 marzo nel Quartiere Rio Salto-Castelvecchio dove sarà attivata una doppia postazione. Dalle 8 alle 19 i volontari della Consulta di Quartiere, con la presidente Assunta Ciaravolo, saranno presenti all’ingresso della Conad, piazzale Mauro Bertozzi, e sul retro, in piazza Melchiorre Baroni.

Chi vorrà potrà collaborare liberamente all’iniziativa consegnando prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno o latte, piselli, olio (oliva e semi), pasta, pannolini da neonato misura 4/6, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Il materiale raccolto verrà devoluto ai poveri.

“Quartieri Solidali” proseguirà con un calendario a cadenza mensile che toccherà gli altri quartieri cittadini e avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

“Anche quest’ anno i quartieri di Savignano si mettono in moto al fianco della Caritas per dare una mano alle famiglie povere della nostra città – afferma Elena Battistini, presidente della Caritas del Rubicone -. Questo impegno comunitario che unisce il territorio attraverso i suoi quartieri, si trasforma in un gesto che coinvolge e stimola ogni singolo cittadino facendolo sentire utile ad una più vasta ed importante causa. La Caritas è molto grata a tutti coloro che si impegnano e partecipano affinché questi appuntamenti di dono abbiano successo. Ringrazio particolarmente i presidenti dei quartieri che informano e coinvolgono i loro concittadini e si attivano in prima persona nella raccolta. Grazie”.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questa bella iniziativa e anche stavolta sono certa che le persone mostreranno tutta la loro generosità come hanno sempre fatto - afferma la presidente del quartiere Rio Salto Castelvecchio Assunta Ciaravolo -. La solidarietà per chi ha bisogno è sempre molto sentita. Anticipatamente voglio già ringraziare tutti e in primis anche i volontari che mi affiancheranno nei turni di presenza”.

“Il progetto “Quartieri solidali” ci rende orgogliosi di amministrare questa città – affermano il vicesindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore ai Quartieri Natascia Bertozzi -. Un orgoglio che nasce sia dai risultati sempre più importanti che ottiene, sia per la costanza con la quale viene realizzato. Siamo alla quarta edizione di una iniziativa che coinvolge tutto il Comune, dal mare alla collina, una mobilitazione capillare, nel segno della solidarietà. Complimenti ai promotori e complimenti ai savignanesi che non perdono occasione per confermare la loro generosità e la capacità di fare comunità”.

Il calendario

I prossimi appuntamenti saranno: sabato 13 aprile quartiere Cesare, piazza Falcone, (Giusy, 347 8778456), sabato 25 maggio, quartiere Fiumicino, piazza Amaduzzi, (Barbara,340 3953742), sabato 29 giugno, quartiere Bastia, parco Bastia (Catherine, 333 6669975) e quartiere Valle Ferrovia, area Eurospin (Barbara, 333 2800409), sabato 14 settembre, quartiere Capanni, ingresso Ipermercato, (Luca, 320 0648423), sabato 26 ottobre, quartiere San Giovanni, portico Museo del Compito, (Giorgia, 335 6286338), sabato 16 novembre, quartiere Centro storico, Conad centro, (Lorenzo, 3395885750).