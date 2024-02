Sabato 10 febbraio, in occasione della Giornata della raccolta del farmaco, la Consulta del Centro storico aderirà alla proposta del Banco Farmaceutico presenziando nei pressi della farmacia Paleri, in via don Minzoni 19, centro storico. I volontari della Consulta contribuiranno a sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà sanitaria. A Savignano sul Rubicone, aderiscono alla raccolta anche la Farmacia Mercuriali, in via Circonvallazione 76, e la Farmacia Comunale, in via Moroni 36.