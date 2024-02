Savignano, sicurezza: in corso il montaggio di 23 nuove telecamere

Sono in corso di montaggio a Savignano sul Rubicone le 23 nuove telecamere per le quali il Consiglio comunale del 25 ottobre aveva approvato una variazione di bilancio di 150mila euro. Le nuove apparecchiature vanno ad aggiungersi alle 27 già presenti su 12 siti portando la copertura della videosorveglianza a quasi 50 occhi puntati sul territorio comunale, a ulteriore protezione della sicurezza dei cittadini. Le telecamere andranno a coprire altri 19 siti, dislocate in tutti i quartieri, con attenzione ai punti nevralgici. In particolare la zona del ponte romano, piazza Giovanni XXIII – a rinforzo di quelle già presenti –, alcuni parchi pubblici come quello di via De Lubelza, il parco Aldo Moro, il parco Nenni e il parco pubblico di Capanni dove sarà coperto anche il parcheggio pubblico. Saranno inoltre coperti le zone degli orti urbani, del parcheggio del centro sportivo Seven Sporting Club e dello stadio comunale, in via della Resistenza, piazza Falcone, la via Bastia e la provinciale 33, piazza don Melchiorre Baroni, e – a Valle Ferrovia – il parcheggio retrostante l’Eurospin, l’ingresso alla stazione ferroviaria da via Torino e l’area del villaggio Santa Lucia. Copertura prevista anche in via Palareti e M.L. King.

I punti già protetti dalla videosorveglianza sono distribuiti in via Montilgallo e Gatteo per quanto riguarda la zona di San Giovanni in Compito, in via Sogliano, Scodella, Rio Salto, Selbelle e Pietà, per la zona Rio Salto-Castelvecchio, in via Alberazzo e nel sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro per il quartiere Valle Ferrovia, in piazza Giovanni XXIII, sul retro e sul fronte del palazzo municipale e, sempre in centro storico, in Vicolo Mercato e Corso Vendemini e nella zona dei magazzini comunali, in via della Resistenza.

“Si tratta, come già nel sistema in essere, di telecamere di contesto e telecamere per la lettura delle targhe - afferma l’assessora alla Sicurezza dei Cittadini e Sicurezza urbana Natascia Bertozzi -. Oltre a monitorare la viabilità urbana, i parchi pubblici, zone sensibili come quelle limitrofe alle scuole, sono previsti varchi di lettura targhe nei principali accessi al territorio. I segnali sono trasmessi tramite antenne paraboliche alla centrale di controllo posta nei locali del palazzo municipale, in piazza Borghesi, attrezzata con server, monitor e apparati ricettivi e di collegamento. Siamo perfettamente in linea con l’obiettivo di potenziare il sistema di videocontrollo e con il cronoprogramma previsto”.