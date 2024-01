Savignano, sarà rifatta la porta est con aiuole, parcheggi e verde

Presentazione di opere pubbliche epocali davanti a tanta gente Prosegue la riqualificazione di viale della Libertà e la giunta comunale ha organizzato per giovedì una serata per illustrare il progetto che partirà tra un mese e mezzo e durerà dieci mesi: alla fine sarà eseguito in quattro stralci. Alla sala Allende erano presenti la giunta comunale e i progettisti di Laprimastanza di Montiano.

Dopo l’intervento della scorsa primavera che ha visto la manutenzione straordinaria del tratto tra piazzale Montanari fino all’incrocio con via De Lubelza e, a seguire, del tratto di via della Pace dalla rotonda tra via della Pace e viale della Libertà fino all’incrocio con la via F.lli Rosselli, ora segue il completamento del progetto. Attualmente il tratto di strada è abbastanza degradato. Il nuovo progetto prevede di realizzare un percorso ciclo-pedonale a doppio senso su un lato e il percorso pedonale sull’altro. La carreggiata stradale verrà ridotta leggermente per permettere sia dei parcheggi in linea, con aree libere per posizionare un nuovo sistema di aiuole in cui alloggiare un filare alberato, in sostituzione di quello esistente, ma con essenze più idonee dei pini e che rechi minori danni alle pavimentazioni. Viene rifatta anche la pubblica illuminazione nell’intero tratto, con i relativi punti luce e i pali. L’area oggetto di questo progetto definitivo comprende il tratto di viale della Libertà compreso tra via de Lubelza e fino alla rotonda di via Alberazzo. Attualmente in prossimità dell’incrocio con via de Lubelza e via Fratelli Rocchi, sul lato nord e sud l’area comprende due piccoli tratti di marciapiede, che si interrompono appena dopo 10 metri, lasciando la carreggiata senza definizione spaziale precisa, ora utilizzati come sosta auto o marciapiede.

«L’intervento riguarda l’inserimento lungo di due percorsi dedicati alla mobilità dolce -hanno illustrato gli architetti della Primastanza di Montiano, Francesco Ceccarelli e Roberta Alessandrini - sul lato sud è prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale a doppio senso di circolazione con sezione pari a 2 metri e mezzo e sul lato nord di un percorso pedonale di larghezza variabile da uno a 3 metri e mezzo. Il doppio filare degli attuali pini domestici viene sostituito con un doppio filare di tigli, specie arborea più idonea. Sul margine sud è prevista l’introduzione di un sistema di aiuole con arbusti che accoglie il filare sud e che divide e protegge la pista ciclabile dal flusso carrabile. Le aiuole sono intervallate da un sistema di stalli di sosta auto paralleli alla carreggiata stradale». Novità anche per l’area verde che è la porta della città: «L’ampia area di circa 450 metri quadrati, attualmente abbandonata senza una precisa connotazione estetica, si trasforma in una sorta di stargate alla città di Savignano, senza snaturarsi nella sua composizione materica. Infatti il verde diventa il vero protagonista, arricchendosi di un prato fiorito a delimitare il confine con la banchina stradale. un cuore centrale che si sviluppa come una sorta di collina verde che sale partendo dalla quota del percorso pedonale fino a salire fino a metri 1,2 verso lo svincolo con la via Emilia. Questa area verde in quota viene contenuta in una sorta di “muro metallico” realizzato con un cordolo rivestito in acciaio zincato verniciato effetto corten che, nella sua parte più alta, accoglie la scritta “Savignano sul Rubicone” retroilluminata con la nuova finalità di porta alla città. L’area verde si distingue in un’aiuola perimetrale bassa in prato fiorito (a più 15 cm dalla carreggiata stradale), che abbraccia il centro dell’area che si increspa come un’onda e sale in quota da 0 a 1,2 m in corrispondenza del suo affaccio verso la rotatoria della via Emilia».