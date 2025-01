Savignano, salvano un uomo e un’azienda dall’incendio, premiati due agenti

Nella giornata di Mercoledì 29 Gennaio 2025 la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha celebrato un importante riconoscimento per due dei suoi agenti. Un elogio scritto, conferito dal Comandante Alessandro Scarpellini, ha premiato Fabrizio Ferroni e Steven Bortolussi per il loro eccezionale intervento durante un’emergenza.

L’episodio risale a lunedì 8 Aprile 2024, quando i due agenti, durante un normale servizio di pattuglia a Savignano sul Rubicone, hanno notato una colonna di fumo provenire da un calzaturificio. Giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il titolare dell’azienda in evidente difficoltà mentre tentava di domare un incendio che minacciava di propagarsi velocemente nel capannone. Con grande prontezza, gli agenti hanno messo in sicurezza l’uomo, disattivato l’alimentazione elettrica e utilizzato le lance antincendio dello stabilimento per spegnere le fiamme, impedendo che il fuoco causasse danni irreparabili.

«Gli agenti Ferroni e Bortolussi hanno dato prova di grande prontezza, spirito di servizio e capacità operativa», ha sottolineato il Comandante Scarpellini. «Sono particolarmente contento di poter riconoscere pubblicamente la professionalità dei nostri due agenti che, con il loro intervento, hanno tratto in salvo una persona e contenuto i danni. Un grande esempio di dedizione e competenza».

Steven Bortolussi, oggi in servizio presso la Polizia Locale di Valsamoggia (BO), e Fabrizio Ferroni hanno ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale a Savignano sul Rubicone, alla presenza della sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, che detiene la Delega alla Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare. «I meriti riconosciuti agli agenti Ferroni e Bortolussi sono ampiamente guadagnati sul campo», ha dichiarato la Bartolini. «I nostri agenti hanno dimostrato una professionalità capace di andare oltre il semplice dovere, rappresentando un valore aggiunto per la Polizia Locale e per tutto il territorio».

L’elogio scritto, previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, è una delle ricompense attribuite a chi, tra gli appartenenti alla Polizia Locale, si distingue per l’elevata professionalità e l’efficacia nei servizi svolti. Questo riconoscimento testimonia il costante impegno degli agenti nell’assicurare la sicurezza e il benessere della comunità.