Savignano, sabato una pedalata per giovanissimi con “Bimbi in sella”

Dopo l’esordio con il Giro d’Italia a Savignano città di tappa, il 6 maggio 2023, torna la pedalata dei bambini che nella prima edizione aveva riscosso una numerosissima partecipazione di piccoli ciclisti. L’appuntamento con Bimbi in sella è per sabato 11 maggio, ritrovo in piazza Borghesi alle 15.30 per pedalare insieme lungo il fiume Rubicone. L’arrivo è fissato al Parco ecologico del Rubicone, in via Rubicone destra 1950, dove ad aspettare tutti i partecipanti ci sarà una merenda all’aria aperta.