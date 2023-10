Savignano, sabato la “minimarcialonga” dei giovani

Dopo il successo, nonostante il maltempo, della 50esima Marcialonga sul Rubicone - domenica 24 settembre - che ha registrato la partecipazione di 600 atleti di 267 competitivi, sabato 7 ottobre scenderanno in pista i giovani podisti. Si tratta dell’ultimo appuntamento delle celebrazioni per il 50esimo della nascita della Marcialonga, in occasione del quale la Podistica Seven ha promosso anche la pubblicazione di un libro dedicato alla storia della Marcialonga sul Rubicone e della Podistica Seven. Il volume, dal titolo Tri zeir datonda e Rubicoun, di Marina Seganti, è reperibile presso il Bar Centrale e da Edicolè a Savignano sul Rubicone.

Sabato 7 ottobre alle 14,30 si correrà la gara riservata ai ragazzi fino a 17 anni (7 categorie sia maschili che femminili) sulla pista di atletica dello stadio di Savignano sul Rubicone, in via della Resistenza. I ragazzi e le ragazze, suddivisi in 6 categorie, si misureranno sulle diverse distanze dai 200 metri fino ai 1.500 metri. La manifestazione, intitolata “Le migliori Giovani promesse”, premierà il più giovane partecipante con un trofeo dedicato a Alessandro Amadori Maimonte. Nell’edizione 2022 la gara fu vinta da Karim Hamouchan e Margherita Abati per la categoria Promesse (6-7 anni), Tommaso Grieco e Alice Rosasco per la categoria Pulcini (8-9 anni), Luca Montalti e Ginevra Amadori per la categoria Esordienti (10-11 anni), Pietro Mercatelli e Nicol Russo Nicol per la categoria ragazzi e ragazze (12 - 13 anni), Pietro Lami e Arianna Baldessarri (14 - 15 anni).

L’iniziativa si svolge con il Patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e il sostegno di tanti sponsor, dalle aziende artigianali, ai commercianti del centro storico, alle aziende di credito locali.

Le iscrizioni si possono fare, in via preferenziale, tramite mail a ory.gnoli@yahoo.it oppure tramite whatsapp al numero 328 6644207 entro la mezzanotte di giovedì 6 ottobre, oppure a info@podisticaseven.it con l’apposito modulo oppure sul posto il giorno della gara, fino a 15 minuti prima della partenza. Costo 2.50 euro. Per tutti ci sarà un premio di partecipazione.