Savignano, sabato 4 novembre si ricordano i caduti delle forze armate

Sabato 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle forze armate, il Comune di Savignano sul Rubicone celebrerà la ricorrenza insieme ai rappresentanti delle locali Forze dell’ordine. Il programma prevede, dalle 9, il ritrovo presso il Cimitero centrale, in via della Repubblica, per la posa della corona di alloro e la commemorazione dei Caduti. A seguire, trasferimento nel centro cittadino per la posa della corona di alloro al Monumento ai Caduti in piazza Borghesi. La commemorazione sarà presieduta dal sindaco Filippo Giovannini, alla presenza dei rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone e del servizio di Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. Il momento di preghiera sarà guidato dal parroco don Pier Giorgio Farina.