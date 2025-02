Savignano, riaperto il cavalcaferrovia di via Alberazzo

Riaperto da oggi al traffico il cavalcaferrovia di via Alberazzo. La struttura è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria della rampa lato nord dove si era creato un buco che non rendeva di fatto percorribile il ponte in sicurezza.

La manutenzione straordinaria è consistita nel drenaggio del buco, poi riempito e chiuso portando la base della rampa alla quota del piano di carreggiata. Al termine di questa prima parte dei lavori è stata eseguita una soletta in cemento armato e, contestualmente, si è provveduto alla sostituzione dei tre giunti di dilatazione del ponte. Grazie alle temperature favorevoli, è stato infine possibile procedere alla fresatura del vecchio asfalto e alla realizzazione del nuovo tappeto di usura nella parte in piano del ponte che da oggi è quindi nuovamente percorribile.