Savignano, repliche di pistole senza tappo rosso: denunciato il venditore

Domenica scorsa una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare ha operato controlli nel mercatino dell’usato denominato “Car Boot Sales”. Gli agenti, passando in rassegna gli espositori, hanno trovato uno di questi che aveva esposte per la vendita due repliche di pistole senza il previsto tappo rosso; di conseguenza hanno proceduto al loro immediato sequestro ed alla denuncia del venditore. La produzione e la messa in commercio di giocattoli o repliche di pistole senza tappo rosso è reato e che il loro porto non è solo illecito ma anche pericoloso.