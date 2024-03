Savignano, ragazza di 19 anni si schianta contro un garage e se ne va, ma viene scoperta dalla Polizia

Mercoledì mattina a Savignano sul Rubicone, nella Via Emilia un’autovettura il cui conducente ne aveva evidentemente perso il controllo, è uscita di strada ed è andata a sbattere con l’ingresso di un garage privato, provocando seri danni. L’automobile, danneggiata, si è quindi allontanata. La proprietaria dell’immobile, vittima del danneggiamento, ha avvisato del fatto la Polizia Locale. Gli agenti, perlustrata la zona, hanno così trovato poco distante dal luogo dell’impatto una Fiat 500 di colore rosso con vistosi danni compatibili ai danni lasciati sull’immobile. Rintracciata la proprietaria, T.A. 19 anni residente in zona, ha ammesso l’accaduto. Sanzioni per circa 400 euro e l’onere di rifondere i danni provocati al garage. La Polizia ricorda che anche quando un incidente non provoca feriti il conducente ha sempre l’obbligo di assumersi le responsabilità dell’accaduto e di rifondere i danni provocati, mettendosi a disposizione degli organi di polizia stradale. In tal modo non solo ci si risparmia un verbale da più di 300 euro, ma si dimostra di avere quel senso civico e quella maturità che sono alla base della civile convivenza.