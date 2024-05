Savignano, proseguono i lavori al cimitero di via della Repubblica

Proseguono i lavori al cimitero di via della Repubblica con un intervento di manutenzione straordinaria nell’ala centrale, per il rifacimento del tetto che risulta ammalorato. L’intervento è stato affidato alla ditta Frisoni Severino di Bellaria che aveva già provveduto alla manutenzione straordinaria del tetto dell’ala nord, parte vecchia, nel corso del 2021. La spesa complessiva ammonta a 43.875,63 euro.

Queste nuove opere arrivano dopo una serie di lavori partiti nel 2020 con la sistemazione di tutta l’area esterna per un importo di 230.000 euro e stanno proseguendo per stralci funzionali, vista la complessità e la necessità di non chiudere il cimitero per periodi lunghi che potrebbero pregiudicarne la fruizione da parte dei cittadini.

La riqualificazione è proseguita per gradi. Nel 2020 a giugno si era provveduto anche alla sistemazione della copertura e degli intonaci sottostanti e alla sostituzione delle gronde della zona est e nell’ala monumentale accanto alla chiesetta, per un importo di 65.000 euro. Si è trattato di un intervento particolarmente necessario per evitare che eventuali infiltrazioni dal tetto degradassero le superfici sottostanti.

Dopo avere sistemato il tetto del lato mare e collocato nuove grondaie nel 2021, successive manutenzioni hanno riguardato la pulizia dei ripostigli, la sistemazione di porte e camminamenti, la sostituzione di alcune scale. Anche bacheca, panchine e cestini sono stati sostituiti ma l’intervento più consistente ha riguardato la demolizione e ricostruzione della scala lato est, per un importo di 50.000 euro.

L’Amministrazione ha poi provveduto alla manutenzione straordinaria della scala centrale dell’ala nord per garantire l’accesso in sicurezza al blocco laterale sinistro dove sono collocate le sepolture a loculo della parte storica del cimitero. Prima ancora era stato realizzato il rifacimento delle coperture del loggiato centrale, alle sepolture a loculo collocate lato mare e alla volta del loggiato delle tombe di famiglia.