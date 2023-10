Savignano, per la casa-museo di Secondo Casadei un contributo regionale

Un contributo regionale premia il progetto di rilancio della casa-museo di Secondo Casadei “Vivi-La-Sonora”, ideato dalle Edizioni musicali “Casadei Sonora”, storica realtà savignanese diretta da Riccarda Casadei insieme alla famiglia, con il Comune di Comune di Savignano sul Rubicone.

Le edizioni Casadei Sonora sono impegnate da sempre nella diffusione della cultura musicale romagnola. Il progetto “Vivi-La-Sonora” punta alla riqualificazione attiva della casa-museo del maestro Secondo Casadei con modalità di rilancio e coinvolgimento inedite. Tra queste, l’attivazione di laboratori tematici musicali sul genere “liscio” rivolti ai bambini delle scuole primarie, partendo dalla visione del film “Secondo Tempo” prodotto dalle edizioni Casadei Sonora, che presenta in chiave moderna il maestro Secondo Casadei. Uno spunto da cui trarre ispirazione nella composizione di brani musicali da rielaborare e raccogliere su cd; visite guidate alla casa-museo di Savignano sul Rubicone, rivolte agli studenti degli Istituti superiori con realizzazione di video a supporto dell’attività di formazione; aperture gratuite della casa-museo in occasione di mercatini e altre attività cittadine e residenze gratuite per giovani artisti, negli spazi già attrezzati per mostre, audio e video. Collaborazione con realtà del territorio per attivare corsi di ballo liscio e di teatro dialettale e produzione di materiale promozionale della casa-museo da circuitare in tutte le modalità e in tutte le reti disponibili sono gli altri strumenti che rientrano nel progetto, premiato con 4.500 euro di contributo regionale sul costo totale di 14 mila euro. I

“Mio padre ha amato la musica della nostra terra con immensa passione e l’ha sempre difesa con grande tenacia e convinzione – commenta Riccarda Casadei -. Oltre che un artista, era una persona straordinaria, ancora oggi ci arrivano apprezzamenti e tributi d’affetto dai nipoti e i discendenti di chi ha ballato con la sua orchestra, che noi conserviamo con amore. È senz’altro uno dei principali ambasciatori della Romagna nel mondo e noi vogliamo fortemente portare la sua figura e la sua opera alle nuove generazioni. Ringraziamo di cuore il Comune di Savignano che ci affianca in questo percorso.”

“Ringrazio la Casadei Sonora e Riccarda Casadei perché la loro passione e la loro determinazione sono coinvolgenti – afferma il sindaco Filippo Giovannini -. La straordinarietà della musica del maestro Secondo Casadei è vera ancora oggi, arriva dritta alle persone. Conoscere il suo mondo, la sua musica, e farli conoscere è un compito che svolgiamo con altrettanto entusiasmo. Ringrazio la Regione per questo segnale di apprezzamento per un progetto che la città sente particolarmente vicino. Invito caldamente chi ancora non ha visitato la casa-museo a farlo e a lasciarsi travolgere dalle note di Secondo Casadei”.