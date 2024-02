Savignano, partiti i lavori anti-velocità per riaprire la scorciatoia ai non residenti

Sono iniziati ieri mattina i lavori per mettere in sicurezza via Selbelle III, passo preliminare alla rimozione dei segnali di divieto di transito per i non residenti. Passati oltre tre mesi dall’assemblea pubblica senza che si fosse vista nessuna ditta a lavorare e con i cartelli di stop alla circolazione lasciati al loro posto come se nulla fosse, a Savignano serpeggiava un certo malumore tra gli automobilisti. Dall’inizio dell’estate scorsa, quella strada è stata riservata, a sorpresa, solo ai residenti o a chi doveva recarsi nei terreni agricoli per fare lavorazioni. La decisione di renderla accessibile solo ai pochi che vivono lì e ai mezzi autorizzati ha costretto tutti gli altri a scendere verso la trafficata via Emilia o arrivare in centro a Savignano, anche se erano diretti verso Santarcangelo o il Riminese.

Misure anti-velocità

Nel corso di un’assemblea tenuta il 23 ottobre scorso, organizzata dalla Consulta di quartiere Castelvecchio-Rio Salto, l’amministrazione comunale aveva annunciato che via Selbelle III sarebbe tornata percorribile per tutti, ma adottando misure per limitare la velocità. In quella strada si era infatti registrato in media il passaggio di 2.420 veicoli al giorno e in ben l’89% dei casi non veniva rispettavo il limite dei 30 km/h, e anzi c’era chi era arrivato a spingere il piede sull’acceleratore fino ad arrivare a 81 km/h.

Per questo si è deciso di introdurre restringimenti di carreggiata e lampeggianti per ridurre la pericolosità, obbligando a rallentare. E nell’attesa di realizzare questi interventi, si era garantito durante quell’assemblea che non ci sarebbero stati né controlli, né multe.

La presidente del quartiere

La problematica di via Selbelle III è stata seguita con cura anche dalla presidente del quartiere Castelvecchio-Rio Salto: «Avevo segnalato l’esigenza di iniziare i lavori al più presto - afferma Assunta Ciaravolo - e ora sono soddisfatta che questo sia avvenuto. Non ho mai avuto dubbi che le promesse sarebbero state mantenute, ma in città cresceva il malumore. Ora spero che i lavori proseguano spediti e si arrivi a togliere al più presto quei divieti, che non piacciono».