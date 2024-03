Savignano, parco di Valle Ferrovia: lunedì partono i lavori

Iniziano lunedì 18 marzo i lavori di realizzazione del parco di Valle Ferrovia. Il progetto prevede la trasformazione delle due aree a nord e a sud della via Giovanni Paolo II in un grande parco urbano, preservando i caratteri delle due aree verdi presenti. La progettazione dell’area nord è stata pensata per valorizzare la presenza del lago che negli anni 50 serviva la fornace poi dismessa, attraverso un sistema di percorsi sinuosi arricchiti da un’’area strutturata per la sosta e per attività didattiche che fanno centro sullo specchio d’’acqua.

Le alberature saranno quelle tipiche delle campagne romagnole: roverelle, aceri campestri, carpini, pioppi cipressini, specie principalmente distribuite lungo i percorsi.

Un’ampia zona è riservata al bosco urbano, realizzato con finanziamenti derivanti dal progetto regionale di Forestazione urbana che ha visto il Comune di Savignano sul Rubicone vincere il bando regionale 2021 incassando 136mila euro.

La fine lavori per questo primo lotto è prevista per il mese di ottobre 2024. L’’investimento ammonta a 1.050.000 euro. Al termine delle opere, il quartiere di Valle Ferrovia vanterà un polmone verde grande quanto 15 campi da calcio circa e Savignano una delle aree verdi di maggiore estensione del territorio.