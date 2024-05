Savignano, palestra della scuola media: via ai lavori di tinteggiatura esterna

A Savignano sono in arrivo lavori di tinteggiatura esterna della palestra della scuola media, in via Emilia Est, angolo via Galvani, un intervento di 120.000 euro che si aggiunge al corposo lavoro di riqualificazione avvenuto in questi anni. In particolare il secondo lotto del maxi cantiere da oltre un milione di euro alla scuola media “Giulio Cesare” è stato finalizzato alla messa in sicurezza antisismica ed energetica del corpi di fabbrica 1, segreteria e 4 palestra, ovvero due dei quattro corpi che compongono l’edificio scolastico. A seguito della lunga serie di interventi strutturali alcuni dei quali ancora in corso nei locali del blocco segreteria, il secondo lotto vede ora la conclusione di quelli inerenti il corpo 4, con la sistemazione della parte esterna della palestra.

Le opere consistono nel ripristino della porzione esterna del blocco 4 palestra attraverso rifacimento degli intonaci più ammalorati, la rasatura, la pulizia di tutta la superficie e di tutte le banchine e la tinteggiatura di prospetti, pilastri e fronte del cortile interno. Tutti i prospetti presentano uno zoccolo in graniglia di cemento, originario degli anni ’30, in alcuni punti con effetti di degrado e distacco. I fronti sulla via Emilia non presentano più l’intonaco rigato che si rileva nelle foto risalenti agli anni ’30, così come l’ingresso delle Giovani Italiane risulta modificato nell’aspetto e necessita di riqualificazione cui si provvederà con l’intervento in partenza nelle prossime settimane.

L’investimento totale sulla scuola media fino ad oggi supera i 2.500.000 euro.