Savignano: occhi elettronici e del vicinato per reagire al terrore dei ladri

Per proteggersi dai delinquenti, al quartiere Cesare si punta su un’estensione del controllo di vicinato, ripristinando i cartelli di avvertimento, e sull’installazione e la riparazione di telecamere. La rapina in casa, subita da moglie e marito chiusi in cucina, mentre quattro ladri scassinavano con la mazza la cassaforte a muro al primo piano, ha alimentato la paura in zona. Il fatto che in prima serata sia stata presa di mira, senza nessuna remora, una casa in via Barbaro, è allarmante. Le vittime hanno avvisato i carabinieri durante l’assalto, ma quando sono arrivati i criminali incappucciati erano già scappati a piedi in strada.

Quartiere sotto choc

«L’intera comunità del Cesare - afferma la presidente del quartiere, Giusy Sacco - è preoccupata per l’ennesimo furto in casa, avvenuto all’ora di cena, con i proprietari presenti. Solo di recente l’amministrazione comunale ha approvato in città un nuovo piano per procedere all’installazione e alla sostituzione di alcune telecamere. È importante, perché alcune non funzionano e il loro ripristino è atteso da tempo. Ma neppure questi interventi saranno determinanti per risolvere il problema della sequenzialità delinquenziale».

Sacco sottolinea che «nel periodo natalizio sono state rubate addirittura le luci natalizie posizionate sulla parrocchia del Cuore Immacolato» e ricorda che «il parroco aveva chiesto di migliorare l’illuminazione nel parco vicino alla chiesa».

Il controllo di vicinato

La presidente del quartiere è soprattutto convinta della necessità di diffondere in modo più capillare «il controllo di vicinato, servizio attivo solo in qualche via, dove tra l’altro risulta poco efficace, a causa di cartelli di segnalazione divelti. Più volte ne ho sollecitato il ripristino all’amministrazione comunale ma invano». Secondeo Sacco, «il controllo di vicinato è un efficace strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti. Il far sapere, con appositi cartelli, che gli abitanti della zona sono attenti di ciò che accade intorno a loro può fare la differenza. Se i vicini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi dei malintenzionati, i furti e tanti altri “reati occasionali” saranno limitati. Fare controllo di vicinato significa essere solidali tra abitanti, chiedendo unicamente di alzare il livello di attenzione attraverso pochi e semplici accorgimenti. Per esempio, segnalando alle forze dell’ordine possibili comportamenti sospetti, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A nessuno vengono chiesti eroismi o ronde, ma tutti sono invitati a prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade e a fare attenzione a situazioni anomale che possono generare apprensione ed allarme».

Infine, viene auspicata «una maggiore frequenza nei controlli da parte di tutte le forze dell’ordine, con un rafforzamento delle pattuglie».