Savignano, nuovo mezzo elettrico in dotazione al Comune

Un nuovo mezzo è entrato a far parte del parco attrezzature del Comune di Savignano sul Rubicone. Si tratta di un Maxus eDeliver totalmente elettrico che è stato già affidato alla squadra degli operai del Comune che potrà avvalersene per migliorare le operazioni di manutenzione. Nel dettaglio si tratta di un furgone con cassone ribaltabile che viene impiegato per il trasporto materiali e per tutti gli usi utili al personale in forze nel settore Lavori pubblici e Servizi manutentivi.

Il mezzo è stato acquisito grazie alla partecipazione del Comune al bando regionale per la sostituzione veicoli obsoleti delle Pubbliche Amministrazioni 2022. Con tale strumento la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione fondi per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale, quale incentivo al miglioramento della qualità dell’aria.

Il mezzo, acquistato al prezzo di 48.797,56 euro complessivi, è stato finanziato per 37.178,28 euro grazie ai fondi di cui al bando regionale.

“Ringrazio la Regione Emilia Romagna – afferma il sindaco Filippo Giovannini – per l’attenzione al tema ambientale. Questi fondi hanno per noi un doppio vantaggio, quello di essere eco sostenibili rinnovando contemporaneamente il nostro parco mezzi. Un grazie va anche all’ufficio Lavori pubblici che ha intercettato queste risorse mettendole a disposizione della comunità”.