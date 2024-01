Savignano. Medici attori di teatro, 6mila euro all’Hospice grazie a La locandiera di Goldoni

SAVIGNANO. E’ stato consegnato nei giorni scorsi all’Hospice di Savignano sul Rubicone, l’assegno pari a seimila euro, ricavato in occasione della rappresentazione de “La Locandiera” di Carlo Goldoni, andata in scena al Teatro Moderno di Savignano, il 15 dicembre scorso, grazie all’impegno artistico della Compagnia Teatrale “Dica 33”.

Si tratta di una compagnia di medici e professionisti sanitari dipendenti dell’Ausl della Romagna, che condividendo la passione per il teatro, hanno dato vita nel 2018 ad una compagnia teatrale per dedicare il proprio tempo libero a progetti di solidarietà e beneficenza. Una vita dedicata dunque al prossimo, in cui alla vocazione medica, si uniscono l’impegno civile e solidaristico.

Si tratta di Alessandra Foschi, (pediatra), Massimo Magnani, Direttore dell’UO Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, Donato Calista (dermatologo), Davide Bruschi (oncologo), Elena Magnani (internista), Elisabetta Cicognani (medico di medicina generale), Filippo Colinelli (medico di medicina generale), Sandra Schianchi (dermatologa),

Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta presso l’Hospice di Savignano, sono intervenuti la dott.ssa Elena Amaducci, Responsabile della Struttura Nicola Dellapasqua, Vice Sindaco di Savignano e i dottori Massimo Magnani Alessandra Foschi e Davide Bruschi per la Compagnia “Dica 33”.

«A nome di tutta la Struttura di cure palliative – ha dichiarato la dottoressa Amaducci - ringrazio sentitamente la Compagnia Teatrale “Dica 33” per la sensibilità e l’attenzione rivolte al nostro Servizio. Con la piacevolissima serata da loro organizzata ed in cui abbiamo potuto assaggiare la loro professionalità teatrale, abbiamo ricevuto una grande risposta solidale da parte della comunità a cui desideriamo esprimere ancora una volta la nostra profonda riconoscenza. La donazione sarà utilizzata per le attività e le progettualità della nostra Struttura che opera nella Rete Locale delle Cure Palliative”.

«A questi medici – ha aggiunto il Vice Sindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua – che già servono quotidianamente il nostro territorio con professionalità e dedizione, vogliamo dire un grazie ancora più grande perché, anche nel loro tempo libero, decidono d’impegnarsi per gli altri e questa volta lo hanno voluto fare per una struttura come l’Hospice che ha un significato ed una valenza molto particolari per la nostra comunità».