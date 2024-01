Savignano, la sindaca dei Ragazzi: “Giorno della memoria, ricordare è troppo importante”

La sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Savignano Sofia Lupoli ha diramato il suo discorso in occasione della ricorrenza della giornata della Memoria. Gli studenti di Savignano sul Rubicone hanno celebrato la ricorrenza al Cinema Teatro Moderno con la visione di One life. Il film, offerto in visione gratuita dal Comune di Savignano sul Rubicone all’Istituto di istruzione comprensiva “Giulio Cesare” e all’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” nelle mattine di mercoledì 24 gennaio e di oggi, venerdì 26 gennaio, racconta la storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese interpretato da Anthony Hopkins, che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi da morte certa. La pellicola è stata programmata in orario serale martedì 23 gennaio sarà visibile nella sala savignanese anche domenica 28 gennaio alle 19.

“Ci sono giornate – scrive la sindaca Lupoli - che invitano a ricordare eventi che invece piacerebbe a tutti dimenticare, o meglio vorremmo non fossero mai successi. E questo è il caso del Giorno della Memoria. Oggi è proprio quel giorno 27 gennaio. In questa data nell’anno 1945 venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Tutti seppero quali azioni terribili il governo nazista provocò. Milioni di persone vennero rinchiuse e uccise o usate come cavie da laboratorio: ebrei, rom, omosessuali, oppositori politici, persone con disabilità, testimoni di Geova”.

“Noi alunni – continua la giovane neo sindaca - abbiamo chiesto alla maestra perché dovessimo continuare a ricordare queste atrocità che a distanza di decenni hanno segnato in maniera indelebile la nostra storia e conservato un significato tragico e oscuro. Dopo un minuto di silenzio, interpretato come momento di riflessione, tutta la classe ebbe la risposta: ricordare è importante perché ci aiuta a non ripetere gli errori del passato”. “Possiamo creare tutti insieme – continua Sofia Lupoli insieme alla sua classe, la 5A della scuola primaria di Fiumicino “Gianni Rodari” - una società senza pregiudizi di alcun tipo, dove tutte le persone sono effettivamente uguali e rispettate nella loro dignità. Finché la storia continuerà a parlarci attraverso i testimoni riusciremo a tenere viva la memoria e la speranza di costruire un mondo migliore”.

“Le parole della sindaca e del Consiglio Comunale dei Ragazzi ci invitano a restare vigili - commenta il sindaco Filippo Giovannini - e, con le nostre scelte e i nostri comportamenti quotidiani, a difendere la democrazia e il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione”.