Savignano, la pista del ghiaccio in piazza “attrazione di richiamo”

Arriva l’attesa pista del ghiaccio in piazza Castello. Dall’8 dicembre al 7 gennaio previsti anche stand e attrazioni, mentre saranno “sfrattate” le auto. C’è entusiasmo tra gli operatori economici del centro storico che hanno realizzato un progetto che girava già da qualche anno e che quest’anno era stato di nuovo caldeggiato da alcuni ristoratori.

Sulla piazza si affacciano alcune attività, con un bar, un ristorante, una scuola di ballo, una scuola d’arte e da sempre si chiedeva di posizionare attrazioni per vivacizzare la vita e la socialità. Ora la pista aprirà venerdì 8 dicembre, alla presenza di autorità varie, e mira a diventare il cuore natalizio della città. L’attuale progetto arriva da lontano, visto che l’associazione “Commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di servizi del centro storico di Savignano” (in sigla Cocs) l’aveva proposta la prima volta 3-4 anni fa: «Quest’anno è stata accolta - conferma con soddisfazione Gianluca Bracci, presidente del Cocs - non in piazza Borghesi come chiedevamo in primis (la piazza ospita anche il mercato settimanale e quindi non poteva rimanere occupata un mese, ndr) ma va bene anche la storica piazza Castello che è sempre in centro e ha un suo fascino molto particolare. Il nostro direttivo ha sostenuto la richiesta con molta convinzione e quando l’Amministrazione comunale ha deciso di venirci incontro siamo stati molto contenti».

Una pista del ghiaccio nel periodo natalizio diventa una calamita per l’interesse dei giovani e giovanissimi e delle rispettive famiglie. Oltre alla pista nella piazza ci saranno anche altre attrazioni: «Come Cocs - prosegue Bracci - siamo una decina di persone che si occupano degli eventi, ma l’associazione conta una cinquantina di negozi e pubblici esercizi. Siamo convinti che una pista del ghiaccio sia un’attrazione forte per il periodo natalizio. Si tenga presente che aggiungeremo stand per metterci artigiani tipici e prodotti del territorio. Quindi sarà un motivo forte per venire in piazza Castello, una piazza finalmente senza automobili».

«Una serata avremo anche uno spettacolo teatrale - conclude Bracci - mentre le attività dentro agli stand cambieranno nel tempo, per avere cose nuove e dare un ulteriore impulso a venire a trovarci più volte. Sono convinto che finalmente Savignano sarà all’altezza della sua fama di polo attrattivo delle località vicine».