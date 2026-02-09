Savignano, La mamma di Asia racconta in un libro “Tutto l’amore che resta”

La storia della borghigiana Asia Farro diventa un libro con le riflessioni della mamma Michela e di coloro che l’hanno conosciuta e amata. Quello in cui morì è stato uno degli incidenti più drammatici in zona negli ultimi anni che ha toccato il cuore di tutti.

Il primo luglio del 2020, Asia Farro morì in un incidente mentre viaggiava in sella alla moto condotta dal padre Donato che sbandò con la moto e morì a sua volta. La tragedia avvenne nella rotatoria Fenili, in via Rigossa nel comune di Gatteo. Due, quindi, le vite spezzate: un padre 44enne e la figlioletta quasi 13enne, di ritorno da una giornata spensierata al mare. Dopo quella tragedia che ha toccato il cuore di tutti, la mamma, Michela Masi, ha trasformato il suo immenso dolore nel desiderio di fare iniziative utili per la comunità e per i giovani. Così, dopo aver acquistato un terreno agricolo, pagato di tasca propria, lo ha trasformato in spazio giochi ed eventi e l’ha ribattezzato “Pezzo di cuore” pensando alla figlioletta. Lo scopo del nuovo parco è di far sorridere e giocare i bambini, come avrebbe voluto Asia e all’interno si sono già svolti vari eventi. Poi ha organizzato anche corsi sulla sicurezza stradale.

“Storie di una vita” è una collana fortemente voluta dall’impresa funebre Magnani di Savignano che raccoglie il desiderio di continuare a rendere vivo il proprio caro attraverso la bellezza della sua vita. «La protagonista di questa terza storia è Asia – dicono dall’impresa funebre - la bambina strappata insieme al papà, troppo presto e all’improvviso all’amore smisurato della madre e di chi l’ha amata. Per esperienza professionale sappiamo bene che elaborare un lutto non è facile. Ma le persone hanno gli strumenti dentro di sé per affrontarlo».

ll libro “Asia – Tutto l’amore che resta”, è stato curato dalle autrici Cinzia Lissi, Alessandra Fantozzi, Jessica Neri (Armando editore) con la collaborazione fattiva di mamma Micaela. Verrà presentato mercoledì 25, alle 20.45, nella sala comunale “Galeffi”, al secondo piano del municipio che affaccia su piazza Borghesi da Savignano.