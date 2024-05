Savignano, incendio nella notte: evacuato un condominio

Incendio in appartamento a Savignano sul Rubicone. Nella notte tra lunedì e martedì, verso mezzanotte e mezza, le fiamme hanno aggredito una abitazione al secondo piano del condominio Ghigi in via Pietro Zangheri. L’allarme ha subito attivato i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri e una ambulanza del 118. È stata messa in sicurezza la zona, evacuando gli abitanti dei 20 appartamenti del condominio. L’appartamento colpito dall’incendio si presentava fortemente danneggiato e inagibile. Per fortuna non si registrano feriti: ancora al vaglio degli investigatori le cause dello scoppio dell’incendio, con la situazione tornata alla normalità verso le 4.