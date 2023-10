Savignano, il M5s: “Disponibili al confronto con il Pd”

Riunione Movimento 5 stelle in vista delle elezioni amministrative 2024 nei comuni dell’area Rubicone. Alla sala Galeffi si è tenuta lunedì sera un’assemblea degli iscritti al M5s dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Il tema della serata era la costituzione di liste in previsione delle elezioni amministrative del 2024, in cui saranno chiamati al voto i cittadini di Savignano, San Mauro Pascoli, Gambettola, Borghi, Roncofreddo e Montiano.

Sul tema delle alleanze Frisoni ha ribadito quello che Giuseppe Conte sta affermando a livello nazionale: «L’intesa con il centrosinistra è possibile, non deve essere strutturale, ma solo su base programmatica. Se il Pd lo vorrà si potranno aprire tavoli di confronto su temi e programmi, perché è su questi ultimi che si potranno siglare accordi».

Il coordinatore provinciale M5s si dice convinto «di un consenso nazionale che sta aumentando» e «siamo convinti di poter essere protagonisti anche a livello locale, in occasione delle prossime amministrative. Lunedì sera ho visto tante persone motivate e pronte a mettersi in gioco. A Savignano è molto forte il nostro radicamento, la nostra presenza in consiglio comunale dura ormai da 9 anni e mezzo. Crediamo di aver maturato una buona conoscenza della macchina amministrativa e soprattutto ci sono chiare quali sono le priorità per Savignano. Nelle prossime settimane si formeranno gruppi di lavoro per costruire la lista e affinare il programma in previsione della prossima tornata elettorale». Alla serata erano presenti anche rappresentanti degli altri Comuni che andranno al voto: «Hanno manifestato l’intenzione di organizzarsi - prosegue Frisoni - programmando incontri territoriali e banchetti informativi, che si terranno in ogni comune. È un momento per noi troppo importante al quale ci vogliamo far trovare pronti. Secondo le nuove regole nelle liste possono essere inseriti residenti di comuni limitrofi ed è per questo che abbiamo coinvolto anche gli iscritti dei comuni che non vanno al voto».